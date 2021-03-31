Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Peki başrollerden biri olan Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimini tamamlayan Ushan Çakır, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve sahne tasarımı da yapıyor.

Ushan Çakır, ilk olarak 2011 yılında Çağan Irmak'ın filmi 'Dedemin İnsanları'nın kadrosunda Hümeyra, Çetin Tekindor, Gökçe Bahadır ve Yiğit Özşener ile birlikte rol aldı.

Aynı sene ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun kadrosuna katılan Ushan Çakır, 22 Eylül 2011 tarihinde aynı dizide yer alan oyuncu Ezgi Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında her iki oyuncunun da sözleşmeleri feshedildi. Olayın mahkemeye intikal etmesiyle birlikte Ushan Çakır, 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.