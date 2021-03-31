Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Peki başrollerden biri olan Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!
Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimini tamamlayan Ushan Çakır, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve sahne tasarımı da yapıyor.
Ushan Çakır, ilk olarak 2011 yılında Çağan Irmak'ın filmi 'Dedemin İnsanları'nın kadrosunda Hümeyra, Çetin Tekindor, Gökçe Bahadır ve Yiğit Özşener ile birlikte rol aldı.
Aynı sene ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun kadrosuna katılan Ushan Çakır, 22 Eylül 2011 tarihinde aynı dizide yer alan oyuncu Ezgi Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında her iki oyuncunun da sözleşmeleri feshedildi. Olayın mahkemeye intikal etmesiyle birlikte Ushan Çakır, 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Ushan Çakır 2018 yılında dönemin reyting rekorları kıran Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna katıldı.
Ushan Çakır 2017 senesinin Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu Damla Sönmez ile nişanlandı.
2005 Belalı Baldız - Barış
2006 Başka Semtin Çocukları
2008 Gece Gündüz -Yavuz/Damat Ferit
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Okan
2011 Dedemin İnsanları Büyük - Ozan
2012 Uzun Hikâye - Mustafa
2011-2012 Leyla ile Mecnun - Arda
2013 20 Dakika - Özgür
2014 Kurt Seyit ve Şura - Celil Kamilof
2015 Kara Ekmek - Çetin
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem - Hezârfen Ahmed Çelebi
2017 Kara Yazı - Mehmet
2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - Arsen
2018 Masum Değiliz - Volkan
2018 Ufak Tefek Cinayetler - Emre Çelen
2019 Avlu - Tolga
2019 Ferhat ile Şirin - Sadık
2020 Rise of Empires: Ottoman - Zağanos Paşa
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm - Salih Bozok
2020 Menajerimi Ara - Kendisi
2021- Kırmızı Kamyon - Cem
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