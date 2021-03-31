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Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!

31.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında bu akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Kırmızı Kamyon'un başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci, Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Ushan Çakır kimdir?

Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Peki başrollerden biri olan Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kırmızı Kamyon'un yıldızının hayat hikayesi!

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimini tamamlayan Ushan Çakır, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve sahne tasarımı da yapıyor.

Ushan Çakır, ilk olarak 2011 yılında Çağan Irmak'ın filmi 'Dedemin İnsanları'nın kadrosunda Hümeyra, Çetin Tekindor, Gökçe Bahadır ve Yiğit Özşener ile birlikte rol aldı.

Aynı sene ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun kadrosuna katılan Ushan Çakır, 22 Eylül 2011 tarihinde aynı dizide yer alan oyuncu Ezgi Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında her iki oyuncunun da sözleşmeleri feshedildi. Olayın mahkemeye intikal etmesiyle birlikte Ushan Çakır, 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ushan Çakır 2018 yılında dönemin reyting rekorları kıran Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna katıldı.

Ushan Çakır 2017 senesinin Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu Damla Sönmez ile nişanlandı.

USHAN ÇAKIR FİLMOGRAFİ

2005 Belalı Baldız - Barış

2006 Başka Semtin Çocukları

2008 Gece Gündüz -Yavuz/Damat Ferit

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Okan

2011 Dedemin İnsanları Büyük - Ozan

2012 Uzun Hikâye - Mustafa

2011-2012 Leyla ile Mecnun - Arda

2013 20 Dakika - Özgür

2014 Kurt Seyit ve Şura - Celil Kamilof

2015 Kara Ekmek - Çetin

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem - Hezârfen Ahmed Çelebi

2017 Kara Yazı - Mehmet

2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - Arsen

2018 Masum Değiliz - Volkan

2018 Ufak Tefek Cinayetler - Emre Çelen

2019 Avlu - Tolga

2019 Ferhat ile Şirin - Sadık

2020 Rise of Empires: Ottoman - Zağanos Paşa

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm - Salih Bozok

2020 Menajerimi Ara - Kendisi

2021- Kırmızı Kamyon - Cem

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Ushan Çakır
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