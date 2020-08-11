Üsküdar ve Ümraniye'de Kovid-19 denetimleri

Ümraniye'de 80 personelden oluşan 20 ekip, ilgili kurum amirleri, belediye ekipleri, meslek odası başkanlarıyla birlikte denetimleri gerçekleştirdiklerini anlatan Ünsal, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde bu salgınla mücadelenin en önemli prensiplerinden biri maske, sosyal mesafe ve temizlik. Denetimlerimizde, vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak adına kurallarımızı hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara titizlikle uymaları. Kurallara uymaları halinde gerek kendi bireysel sağlıkları gerekse toplum sağlını koruma açısından ciddi bir mesafe kat etmiş olacağız." dedi.

Kaymakam Ünsal, Sütçü İmam Caddesi'ndeki iş yerleri ve işletmelerde yapılan denetimin ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bugün en yoğun denetimlerden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Dolayısıyla şu kalan 20 günü çok iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Geçen bayramda ve turizm sezonu nedeniyle rahat davranışlar oldu. Toplum olarak hızlı bir şekilde toparlanıp, okulları güzel şekilde açıp, devamında normalleşme sürecini yaymamız lazım. Bunun için dikkat, özen ve 'TAMAM' kuralımızı, yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz büyük önem arz ediyor."

Demiryürek ve Türkmen denetimler sırasında vatandaşa ve esnafa maske dağıttı.

Kaymakam Demiryürek, halk pazarındaki denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların genel anlamda kurallara uyduğunu, aksayan noktaları düzeltmenin de görevleri olduğunu dile getirdi.

Maske kullanımına vatandaşın büyük oranda riayet ettiğini gözlemlediklerini aktaran Demiryürek, pazar esnafının da gün içerisinde maskeyi düzenli kullanması yönünde sahadaki zabıtalara görev düştüğünü söyledi.

Demiryürek, denetimlerin daha ne kadar süreceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Bakanımızın açıkladığı 10 günlük bir periyodumuz var. Biz bu süreçte daha doğrusu bu sıkıntı olduğu sürece bütün kurumlarımızla sahada olacağız." yanıtını verdi.

- "Sosyal mesafe konusunda hassasiyetimizde sıkıntı var"

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda illerde valiler, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda yoğunluklu denetimlerinin ikincisinin yapıldığını hatırlattı.

Üsküdar'da pazar yerleri, alış veriş merkezleri, güzellik salonlarında, bakkal ve marketlerde denetimlerin gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, "Burada amaç şudur; vatandaşımızın ve esnafın dikkatini arttırmak, farkındalığı oluşturmak. Bu konuda özellikle pazar esnafı duyarlı. Biz buradayız diye değil, genel olarak maske konusuna dikkat ediyorlar. Ben hem tebrik ediyorum hem de zaten maskesiz satış yapan esnaf varsa yasal müeyyidesini uyguluyoruz. Bu işin affı yok zaten taviz de veremeyiz. Maalesef bu salgın bitmedi hala devam ediyor ve çok fırsatçı bir virüs bu virüs. En ufak bir ihmali anında fırsata çeviriyor." dedi.