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Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

09.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Üst Minikler Boks Milli Takımı, 10-20 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası önrcesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmaları tamamlayan milli sporcular, antrenörleriyle birlikte Bosna Hersek'e hareket etti.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, Kastamonu'da yaklaşık iki hafta kamp yaptıklarını belirtti.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Oral, "İyi çocuklar var. Madalyaya yakın gördüğüm sporcular var. Şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre müsabakaların yapılamadığını anlatan Oral, bu şampiyonanın sporcuların tecrübesi açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

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