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Uysal, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nın konuğu oldu

BURSA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla Bursa iş dünyası aktörlerini aynı platformda buluşturan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu, T.C.

Kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla Bursa iş dünyası aktörlerini aynı platformda buluşturan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu, T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı ağırladı. Murat Uysal, reel sektörle iletişimi güçlendirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.
BTSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ardından BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleriyle buluştu. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Uysal, ev sahipliğinden dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Merkez Bankası olarak reel sektör temsilcileriyle buluşmaların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Uysal, “BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz ile bir araya gelmek bizim için memnuniyet verici. Merkez Bankası olarak iş dünyamızla karşılıklı iletişime büyük önem veriyoruz.” dedi.
Merkez Bankası olarak reel sektör buluşmaları kapsamında daha önce Ankara Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası ile bir araya geldiklerini dile getiren Uysal, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın ev sahipliğinde güzel bir Bursa programı gerçekleştirdik. Başkan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, kıdemli ekonomistlerimizin olduğu güçlü bir ekiple Bursa’da iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle buluştuk. Bu tür organizasyonlar iş dünyası ile iletişimi ve etkileşimi çok daha güçlü hale getiriyor. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretim, ihracat ve istihdam üssü Bursa’nın kent dinamiklerinin örnek birlikteliğiyle gerçekleştirilen projeler sayesinde ülke ekonomisinin nitelikli dönüşümünde de sürükleyici güç olduğunu söyledi. BTSO çatısı altında hayata geçirilen projelerin başarısının altında kentin ortak akıl etrafındaki buluşmasının yattığını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında ilk kez oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirlenen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha fazla katkı sağlamak ve kentimizin vizyonunu geliştirmek amacıyla kuruldu. Kurulun değerli üyeleri de kent ve ülke ekonomisine sağladıkları yüksek katkıyla birlikte deneyimleri ve vizyonlarıyla bizlerin en büyük gücü ve rehberi oluyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Burkay, Merkez Bankası’nın Temmuz ayından bugüne gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin de etkisiyle genel ekonomik göstergelerde pozitif yönlü gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Faiz politikaları ve enflasyondaki kararlı duruşun iş dünyasının moral ve motivasyonunu artırdığını dile getiren Başkan Burkay, “Enflasyondaki iyileşme, cari dengedeki düzelme ve küresel çaptaki parasal genişleme Merkez Bankamızın elini güçlendiriyor. Bankamızın kararlı adımlarını sürdürerek gerek enflasyon gerekse de faiz oranlarını kısa sürede tek haneli rakamlara düşüreceğine; ekonomideki kademeli toparlanmanın da devam edeceğine inanıyoruz. Diğer taraftan Merkez Başkanımız Murat Uysal’ın liderliğinde uygulanan faiz indirimleri, bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürüyor. Faiz oranlarının kredilere de yansımasıyla firmalarımızın üretim, istihdam ve yatırımı tetikleyeceğine ve ülkemizin yeni bir büyüme hikayesi yazacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Programa Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş, kurum yöneticilerinin de katılım sağladığı buluşmada, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Celal Sönmez, Steven Young, Ahmet Özkul, Ali Moral, Hüseyin Özdilek, Mehmet Celal Gökçen, Muharrem Yılmaz, Önder Matlı ve Sabahattin Gazioğlu ekonomideki gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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