Uyuşturucu olayında 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3,79 gram eroin ve 113,47 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıslardan 1’i tutuklandı, 1’i adlı kontrolle serbest kaldı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Samsun-Sinop karayolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirmişti.

Bugün Bafra Adliyesine sevk edilen şahıslardan M.Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

