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Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanmıştı.

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanmıştı. Haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılan 2’si kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri akabinde öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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