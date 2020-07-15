Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanmıştı. Haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılan 2’si kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri akabinde öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

