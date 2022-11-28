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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

28.11.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 9 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.
Faaliyette; toplam 406 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi, 11 gram eroin maddesi, 6 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve tabancaya ait mermiler, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 9 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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