YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.Gaziantep’te, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yaptı.

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep’te, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında Şahinbey Yazıcık Konutları girişinde park halindeki bir araç içerisinde bulunan M.F.K., H.O. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Aramada, M.F.K. isimli şahsın üzerinden 2 fişek halinde eroin maddesi, araçta yapılan aramada ise 3 paket halinde toplamda 47.4 gram eroin maddesi, H.K. isimli şahısın ikametin de yapılan aramada ise 2 fişek halinde bir miktar eroin maddesi daha ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:50
İkindi
15:46
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
İslam Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Mehmet Can Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.