YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

SAMSUN HABERLERİ  | 02.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen İ.A.’yı takibe aldı. İ.A. ile irtibat kuran 1 şahıstan 223 kapsül sentetik ecza elde edildi. İ.A. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen T.A. isimli şahıs ise 868 kapsül sentetik ecza hap ile yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan İ.A. ve T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Samsun Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:53
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Gaziler Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Pekşen Eczanesi
Atakum
Kamalı Eczanesi
Kurupelit
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

3 boyutlu yazıcıda yapılan titanyum kafatası parçası hastaya uygulandı

3 boyutlu yazıcıda yapılan titanyum kafatası parçası hastaya uygulandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.