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Uyuşturucudan 77 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 24.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Malatya’da son 3 ayda uyuşturucuyla ilgili 77 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık üç aylık dönem içerisinde, kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından 327 operasyonda 493 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucudan 77 tutuklama

Malatya’da son 3 ayda uyuşturucuyla ilgili 77 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık üç aylık dönem içerisinde, kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından 327 operasyonda 493 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar neticesinde 77 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yapılan bu operasyonlar sonucunda, 3 kilo 632 gram sentetik Kannabinoid, 2 kilo 434 gram Metamfetamin, 3 bin 632 adet reçeteye tabi hap, 1 kilo 482 gram esrar, bin 450 adet ecstasy, 1,87 gram eroin ve 10 kök kenevir tohumu maddeleri ile suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 235 TL para, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet şarjör ve 18 adet mermi ele geçirildi.

Uyuşturucudan 77 tutuklama

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