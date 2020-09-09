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Uzaktan eğitim kararı tablet satışlarını arttırdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Yeni eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim yapılacağının kesinleştikten sonra tablet bilgisayar satışlarını arttıDerslerin internet üzerinden kesinleştiğini gören veliler ve öğrenciler soluğu bilgisayar alabilecekleri dükkânlarda aldı.

Uzaktan eğitim kararı tablet satışlarını arttırdı

Yeni eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim yapılacağının kesinleştikten sonra tablet bilgisayar satışlarını arttı
Derslerin internet üzerinden kesinleştiğini gören veliler ve öğrenciler soluğu bilgisayar alabilecekleri dükkânlarda aldı. Yeni nesil taşınabilir bilgisayar olarak bilinen tabletlerin satışı ise diğer bilgisayarlara göre oldukça fazla. Bunun nedeni ile alakalı konuşan Dursun Ali Azizoğlu, tabletin satışının revaçta olmasını, diğer bilgisayarlara göre daha ucuz oluşuna bağladı. Bilgisayarın yaptığı işlemi tabletin de rahatlıkla yaptığını belirten işletmeci, saklama kolaylığına dikkat çekti. Azizoğlu “Artık insanlar kolay saklanan, yer kaplamayan ve pratik ürünler peşinde. Bu bilgisayar için eskiden laptoptu şimdi tablet. Son olarak uzak eğitimle oluşan bilgisayar ihtiyacına insanların gösterdiği rağbetle bunu görebilmek gayet mümkün. Tablet satışlarımız da çok ciddi bir şekilde arttı. Çünkü kullanımı ve taşınması ve saklaması kolay” dedi.
İkinci el tablet daha çok tercih ediliyor
Döviz kurudan dolayı sıfır ürünlerden çok ikinci ele rağbet daha fazla olduğunu belirten Dursun Ali Azizoğlu, sıfır ürünlerin 500 liradan, ikinci el ürünlerin ise 200 liradan başladığını belirtti.

Uzaktan eğitim kararı tablet satışlarını arttırdı

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