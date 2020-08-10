YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Üzerinden silah çıkan dolandırıcı tutuklandı

Üzerinden silah çıkan dolandırıcı tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerinden silah çıkan dolandırıcı tutuklandı

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinden silah çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, 1 adet 9 milimetre silah, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
PARTNERMerve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözlerMerve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Büke Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.