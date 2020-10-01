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Uzmanından cilt bakımı önerileri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Rila güzellik yöneticisi Zübeyir Dalmış, cilt bakımının pandemi nedeni ile evde kalınan bu dönemlerde daha çok önemli hale geldiğini belirterek, cilt bakımı hakkında önerilerde bulundu.Cildin bireyi dış etkenlerden koruyan en güçlü bariyer olduğunu belirten Dalmış, cilde yapılacak günlük bakımın el ve yüzlerin yıkanması ile dişlerin fırçalanması kadar rutin bir işlem haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanından cilt bakımı önerileri

Rila güzellik yöneticisi Zübeyir Dalmış, cilt bakımının pandemi nedeni ile evde kalınan bu dönemlerde daha çok önemli hale geldiğini belirterek, cilt bakımı hakkında önerilerde bulundu.
Cildin bireyi dış etkenlerden koruyan en güçlü bariyer olduğunu belirten Dalmış, cilde yapılacak günlük bakımın el ve yüzlerin yıkanması ile dişlerin fırçalanması kadar rutin bir işlem haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Dalmış, "Cilt bakımı yaparken her şeyden önce cildinize uygun bir temizleyici ile işe başlamalısınız. Aynı zamanda, kullanacağınız tonik de cildinize uygun olmalıdır. Cildinizi besleyen bir tonik seçmelisiniz. Buna ek olarak, göz çevresi kremini kesinlikle kullanmalısınız. Bilhassa 20’li yaşlardan itibaren göz çevresine uygun bir krem kullanmak daha önemli hale gelmektedir. Bu sayede, göz çevresinin elastikiyetini korumak ve kırışıklıkları engellemek noktasında ciddi bir avantaj elde edersiniz. Hangi şartta olursanız olun nemlendirici kullanmalısınız. Cildiniz yağlı olsa bile her cildin nemlendiriciye ihtiyacı olduğunu kesinlikle unutmamalısınız. Cildiniz nemli olduğu takdirde dış etkenlere karşı daha verimli bir koruma gerçekleştirecektir. Aynı zamanda, daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız. Nemli bir cilt, her şartta elastikiyetini koruyarak cildin yaşlanmasını geciktirecektir. Ancak, nemlendiriciyi serumdan hemen sonra kullanmalısınız. Bu sayede, ciltteki nem etkisi daha fazla olacaktır. Güneş koruma kremi de kesinlikle kullanılmalı" dedi.

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