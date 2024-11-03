Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal'e çirkin yorumlar! İfşa edip isyan etti: Duygusal bir çöküş içindeyim

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Şarkıcı Şimal, hastalığının beyin zarına metastaz (kanserin köken aldığı organ ya da dokudan başka bir doku veya organa yayılması) yaptığını duyurmuştu. Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" demişti.

Şimal kendisine gelen çirkin mesajları sosyal medyadan ifşa etti. Instagram hesabındaki fotoğrafına bir kullanıcı, 'Mumya, öldün mü ki' yazdı. Kanser tedavisi gören Şimal, "Yorumlara bakın çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" dedi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Şimal şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü duygusal bir çöküş içindeyim ne ruhumu ne bedenimi toplayabiliyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum herkesi."