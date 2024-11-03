MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal'e çirkin yorumlar! İfşa edip isyan etti: Duygusal bir çöküş içindeyim

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal'e çirkin yorumlar! İfşa edip isyan etti: Duygusal bir çöküş içindeyim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 14:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, son olarak metastaz yaptığını açıklamıştı. Tedavi süreci devam eden Şimal kendisine gelen kan donduran yorumları ifşa etti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal'e çirkin yorumlar! İfşa edip isyan etti: Duygusal bir çöküş içindeyim

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Şarkıcı Şimal, hastalığının beyin zarına metastaz (kanserin köken aldığı organ ya da dokudan başka bir doku veya organa yayılması) yaptığını duyurmuştu. Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" demişti.

Şimal kendisine gelen çirkin mesajları sosyal medyadan ifşa etti. Instagram hesabındaki fotoğrafına bir kullanıcı, 'Mumya, öldün mü ki' yazdı. Kanser tedavisi gören Şimal, "Yorumlara bakın çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" dedi.

1

Daha sonra bir açıklama daha yapan Şimal şu ifadeleri kullandı:

2

"Bu yüzden sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü duygusal bir çöküş içindeyim ne ruhumu ne bedenimi toplayabiliyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum herkesi."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı

Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı

Ekonomik kriz dev beyaz eşya firmasını da vurdu!

Ekonomik kriz dev beyaz eşya firmasını da vurdu!

Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

"Dışarıda bir beyin var" iddiası

"Dışarıda bir beyin var" iddiası

Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber!

Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.