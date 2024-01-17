Uzun süren sakatlığı sonrası 315 gün sonra sahaya çıktı! Fenerbahçe'de Lincoln Henrique resitali... 1 gol 1 asist

Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak bugün 11’de sahaya çıktı.

315 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI

25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

GOLÜNÜ ATTI, ASİST YAPTI

Sarı-lacivertli ekip, 29’uncu dakikada Bartuğ Elmaz’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique’nin dar açıdan yaptığı vuruşta fileleri havalandırması ile takımını 1-0 öne geçirdi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı ilk resmi maçta golle buluştu. Brezilyalı futbolcu, 39'uncu dakikada Michy Batshuayi'nin skoru 2-0 yapan golünde ise asist yaparak ön plana çıktı.

Brezilyalı oyuncu, son olarak 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giymişti.





