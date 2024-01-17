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Uzun süren sakatlığı sonrası 315 gün sonra sahaya çıktı! Fenerbahçe'de Lincoln Henrique resitali... 1 gol 1 asist

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 22:26 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon çıktığı ilk resmi maç olan Adanaspor karşılaşmasında 1 gol 1 asistle müthiş bir performans sergiledi. İşte detaylar...

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak bugün 11’de sahaya çıktı.

315 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI

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25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

GOLÜNÜ ATTI, ASİST YAPTI

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Sarı-lacivertli ekip, 29’uncu dakikada Bartuğ Elmaz’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique’nin dar açıdan yaptığı vuruşta fileleri havalandırması ile takımını 1-0 öne geçirdi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı ilk resmi maçta golle buluştu. Brezilyalı futbolcu, 39'uncu dakikada Michy Batshuayi'nin skoru 2-0 yapan golünde ise asist yaparak ön plana çıktı.

Brezilyalı oyuncu, son olarak 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giymişti.

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