YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. V Weekend Festivali, 22 Eylül'de başlayacak

V Weekend Festivali, 22 Eylül'de başlayacak

15.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

V Weekend Festivali, 22 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı V Weekend Festivali, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Katılımcıların ücretsiz olarak ziyaret edebileceği festival, 25 Eylül'de sona erecek.

Motor sporları, futbol, bisiklet, atletizm ve buz hokeyi branşlarında müsabakaların yapılacağı festivalde, çeşitli gösteriler de yer alacak.

400 bin ziyaretçinin katılmasının hedeflendiği organizasyonda ziyaretçiler, otomobil ve motosiklet markalarının stantlarını gezebilecek ve akrobasi gösterilerini izleyebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldıBakan Kasapoğlu, İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldı
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüSivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
intercity otomobil sporları

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.