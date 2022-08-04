Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Vaduz- Konyaspor maçı canlı izle)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor bu akşam Vaduz ile kozlarını paylaşacak. Bu sene Avrupa Kupaları'nda yol katetmek isteyen Konyaspor, Danimarka ekibi Vaduz'u deplasmanda yenerek skor avantajını kapmak istiyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Konyaspor bu akşam Vaduz ile UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda karşılaşacak.

Danimarka'da bulunan Rheinpark Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 21.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Temsilcimiz Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu maçında Vaduz karşısında sahaya sürmesi beklenen 11'i şöyle;

Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Uğurcan Yazğılı, Michalak, Amilton, Cikalleshi

KONYASPOR'UN AVRUPA'DA 15. MAÇI

Konyaspor, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip bu akşam Vaduz ile oynayacağı maçla birlikte 15. Avrupa mücadelesine çıkacak.

