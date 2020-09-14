YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Vahap Küçük Hayır Çarşısı kuruldu

Vahap Küçük Hayır Çarşısı kuruldu

MALATYA HABERLERİ  | 14.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yeni açılacak olan hayır çarşısına Vahap Küçük adının verilmesi talimatında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yeni açılacak olan hayır çarşısına Vahap Küçük adının verilmesi talimatında bulundu. Kernek Külliyesi içerisinde yer alan hayır çarşısının kurulum çalışmaları tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Külliyesi alt katında kurulan hayır çarşısında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Gürkan, hayır çarşısına; hayırsever işadamı kimliğiyle bilinen merhum Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün adının verilmesi talimatında bulundu.
İnceleme gezisinde açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız vasıtasıyla aylık ortalama 7 bin kişiye, gıda, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlar yapıyoruz. Bu hayır işlerinin daha standart ve daha düzenli hale getirilmesi; belediye yükünün ve yükümlülüğünün azaltılması, kamuoyunun paydaş olması noktasında ‘Hayır Çarşısı’ yapılması konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Yaklaşık 1000 m2’lik bir alanda yapılan çalışmanın ardından Hayır Çarşısı’nın açılması için sona geldik. Bu konuda ilgili paydaşlarımızla, ilgili hayırsever iş adamları ve ilgili kurum-kuruluşlarla görüşmelerimizi yaptık. En kısa zamanda giyecek, yiyecek ve mobilya türü reyonlar, hayırseverler tarafından doldurulacaktır” dedi.

“Puan usulüyle alışveriş yapılacak”
Başkan Gürkan, hayır çarşısının çalışma usul ve esaslarının belli standartlar ölçüsünde olacağını belirterek, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak çalışmamız var. Orada da belirlenen ve bizim de belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dosyaları örtüştüğünde puan usulü alışveriş yapma imkanı gelecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, her ay kendine verilen puan üzerinden alışverişini yapıp ihtiyacını karşılayacaktır. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun
Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol
Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi

Malatya Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:01
Öğle
12:27
İkindi
15:58
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.