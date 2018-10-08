Valbuena'nın Başakşehir maçındaki gülen görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

İyı oynadığı Medipol Başakşehir maçında 1 puanla yetinen Fenerbahçe'de ilginç bir kare objektiflere takıldı.

Karşılaşmayı bitiren düdük çaldığı anda sarılacivertli ekibin kulübesindeki herkes büyük bir üzüntü yaşadı, ama bir ismin yüzü gülüyordu. Dün forma şansı bulamayan Fransız futbolcu Valbuena'nın güldüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.

Bu görüntü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

(Sabah)





