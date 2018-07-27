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Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kiralık olarak Everton'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Valencia'nın teklif yaptığı iddia edildi. Valencia'nın Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ve Galatasaray'da 1 yıl kiralık oynamadan, hemen kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için Nijerya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanya La Liga ekibi Valencia'nın Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ve Galatasaray'da bir yıl kiralık oynamayı beklemeden hemen kadrosuna katmak istediği belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Valencia'nın öte yandan 21 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık teklif edeceği iddia edildi.

2017 yılında 8 milyon Euro bonservis karşılığında Everton'a transfer olan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 800 bin Euro kiralama ücretiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru Valencia

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