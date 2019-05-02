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Valerie Garnier: Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor

TKBL HABERLERİ  | 02.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, seriyi evlerinde bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Valerie Garnier: Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 57-49 mağlup etti ve seriyi 2-2’ye getirdi. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ile oyunculardan Cecilia Zandalasini açıklamalarda bulundu. Zor bir atmosferde galip geldiklerini belirten Valerie Garnier, “Seri zor geçiyor. Bu taraftarın karşısında kazanmanın zor olduğunu biliyorduk. Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor. Son maçta konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Çünkü onların da bizim sahamızda kazandığını unutmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Cecilia Zandalasini ise galip geldikleri için çok mutlu olduğunu vurguladı.

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Derbide seri eşitlendiDerbide seri eşitlendi
Potada derbinin galibi F.BahçePotada derbinin galibi F.Bahçe
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Anahtar Kelimeler:
Valerie Garnier Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi Galatasaray

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