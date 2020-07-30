YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Kurban, Allah rızası için yapılan bir fedakârlık olup, Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere şükür, dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere kalkan olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, İslam Âleminin yaşam tarzına yansımış olan kurban ibadeti için Kuran-ı Kerim’de “Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın.

Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Kurban, Allah rızası için yapılan bir fedakârlık olup, Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere şükür, dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere kalkan olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, İslam Âleminin yaşam tarzına yansımış olan kurban ibadeti için Kuran-ı Kerim’de “Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin der" dedi.
Vali Akbıyık mesajının devamında, "Kurban Bayramı’nda eller de gönüller de birbirine açılır. Bu sebeple yoksullara, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınları ve gazilerimize kucak açmalı ve sahip çıkmalıyız. Kurban bayramının maneviyatına yakışır bir şekilde, kültürümüzün örf ve adetleri doğrultusunda kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye özen göstermeliyiz. Bayramlar bizim için her zaman büyüklerin ziyaret edildiği, komşularla bayramlaşıldığı ve özellikle de şehit ailelerimizin asla yalnız bırakılmadığı müstesna günlerden olmuştur. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeyi hayatımızın öncelikleri arasına koyarak, Bakanlıklarımız tarafından belirlenen pandemi kurallarına riayet etmeli, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları dahilinde bayramımızı geçirmeliyiz. Bayramlarda artan trafik yoğunluğu nedeniyle trafik kurallarına azami ölçüde uymalıyız. Bu zorlu günlerin de yüksek gayret ve uğraşlarımızla geçeceğini, Devletimiz tarafından gösterilen hassasiyetin Milletimiz tarafından da gösterileceğinden eminim. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin ve İslam Âleminin Kurban bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:00
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:23
Yatsı
20:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Engın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.