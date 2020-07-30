Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kurban, Allah rızası için yapılan bir fedakârlık olup, Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere şükür, dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere kalkan olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, İslam Âleminin yaşam tarzına yansımış olan kurban ibadeti için Kuran-ı Kerim’de “Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin der" dedi.

Vali Akbıyık mesajının devamında, "Kurban Bayramı’nda eller de gönüller de birbirine açılır. Bu sebeple yoksullara, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınları ve gazilerimize kucak açmalı ve sahip çıkmalıyız. Kurban bayramının maneviyatına yakışır bir şekilde, kültürümüzün örf ve adetleri doğrultusunda kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye özen göstermeliyiz. Bayramlar bizim için her zaman büyüklerin ziyaret edildiği, komşularla bayramlaşıldığı ve özellikle de şehit ailelerimizin asla yalnız bırakılmadığı müstesna günlerden olmuştur. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeyi hayatımızın öncelikleri arasına koyarak, Bakanlıklarımız tarafından belirlenen pandemi kurallarına riayet etmeli, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları dahilinde bayramımızı geçirmeliyiz. Bayramlarda artan trafik yoğunluğu nedeniyle trafik kurallarına azami ölçüde uymalıyız. Bu zorlu günlerin de yüksek gayret ve uğraşlarımızla geçeceğini, Devletimiz tarafından gösterilen hassasiyetin Milletimiz tarafından da gösterileceğinden eminim. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin ve İslam Âleminin Kurban bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

