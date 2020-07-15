YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık’tan şehit Er ailesine ziyaret

Vali Akbıyık’tan şehit Er ailesine ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı kapsamında Şehit Zahir Er’in eşi Hasret Er’i evinde ziyaret etti.Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Merzan Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Zahir Er’in eşi Hasret Er’i evinde ziyaret etti.

Vali Akbıyık’tan şehit Er ailesine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı kapsamında Şehit Zahir Er’in eşi Hasret Er’i evinde ziyaret etti.
Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Merzan Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Zahir Er’in eşi Hasret Er’i evinde ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, aileye değişik hediyeler verdi.
Şehit ailesi ise Vali Akbıyık’a kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
Mahallede bulunan çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, burada toplanan çocuklara oyuncak dağıttı. Vali Akbıyık ve beraberindekilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Hakkari Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:49
Öğle
12:16
İkindi
16:07
Akşam
19:33
Yatsı
21:09

Hakkari Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yüksekova’da sel felaketi

Yüksekova’da sel felaketi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanı ilçe sakinlerini "bilinçlendirme mesaisi"nde

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanı ilçe sakinlerini "bilinçlendirme mesaisi"nde

Sanatçı Aydın maske taktığı eşekle hak arayışı için adliye kapısında

Sanatçı Aydın maske taktığı eşekle hak arayışı için adliye kapısında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.