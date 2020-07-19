Vali Arslantaş’tan, İnsuyu Mağarası ve tarihi konaklara inceleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "İnsuyu Mağarası" ile "Bakibey Konağı" ve "Mısırlılar Evi’nde" incelemede bulundu.

Burdur’ un en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, Türkiye’nin bu alanda turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyan İnsuyu Mağarası ile başlayan Vali Arslantaş, mağarayı gezerek incelemede bulundu.

Vali Arslantaş incelemeleri sırasında, Burdur Antalya Karayolu’nun 13.kilometresinde yer alan, sarkıt ve dikitleri ile 600 metre uzunluğundaki galerileri ve eşsiz serin havasıyla yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan İnsuyu Mağarası hakkında ve ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı.

Vali Arslantaş, ziyaretlerine 17. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Türk İslam sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Bakibey Konağı ve Mısırlılar Evi ile devam etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Vali Arslantaş’a, konakların genel durumu ve bu alanlarda planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

