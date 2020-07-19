YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Vali Arslantaş’tan, İnsuyu Mağarası ve tarihi konaklara inceleme

Vali Arslantaş’tan, İnsuyu Mağarası ve tarihi konaklara inceleme

BURDUR HABERLERİ  | 19.07.2020 17:28 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "İnsuyu Mağarası" ile "Bakibey Konağı" ve "Mısırlılar Evi’nde" incelemede bulundu.Burdur’ un en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, Türkiye’nin bu alanda turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyan İnsuyu Mağarası ile başlayan Vali Arslantaş, mağarayı gezerek incelemede bulundu.Vali Arslantaş incelemeleri sırasında, Burdur Antalya Karayolu’nun 13.kilometresinde yer alan, sarkıt ve dikitleri ile 600 metre uzunluğundaki galerileri ve eşsiz serin havasıyla yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan İnsuyu Mağarası hakkında ve ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı.Vali Arslantaş, ziyaretlerine 17.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "İnsuyu Mağarası" ile "Bakibey Konağı" ve "Mısırlılar Evi’nde" incelemede bulundu.

Burdur’ un en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, Türkiye’nin bu alanda turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyan İnsuyu Mağarası ile başlayan Vali Arslantaş, mağarayı gezerek incelemede bulundu.

Vali Arslantaş incelemeleri sırasında, Burdur Antalya Karayolu’nun 13.kilometresinde yer alan, sarkıt ve dikitleri ile 600 metre uzunluğundaki galerileri ve eşsiz serin havasıyla yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan İnsuyu Mağarası hakkında ve ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı.
Vali Arslantaş, ziyaretlerine 17. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Türk İslam sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Bakibey Konağı ve Mısırlılar Evi ile devam etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Vali Arslantaş’a, konakların genel durumu ve bu alanlarda planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
PARTNERSurvivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi'nin son hali şaşırttı! Tam 14 kilo aldıSurvivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi'nin son hali şaşırttı! Tam 14 kilo aldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı

Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Burdur Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:45
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:25
Yatsı
21:59

Burdur Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Bizim Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Bucak
Yeni Eczanesi
Golhisar
Karamanlı Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.