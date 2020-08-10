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Vali Avni Çakır’dan şehit ailesine taziye ziyareti

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Avni Çakır İstanbul’da şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke’nin Tosya ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.İstanbul Bağcılar’da şüpheli şahısları yakalarken girdiği silahlı çatışmada Şehit olan polis memuru Erkan Gökteke’nin Tosya İlçesi Yunus Emre Mahallesin’deki evine taziye ziyaretinde bulunan Vali Avni Çakır, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır İstanbul’da şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke’nin Tosya ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul Bağcılar’da şüpheli şahısları yakalarken girdiği silahlı çatışmada Şehit olan polis memuru Erkan Gökteke’nin Tosya İlçesi Yunus Emre Mahallesin’deki evine taziye ziyaretinde bulunan Vali Avni Çakır, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Vali çakır, ziyaret sırasında devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Taziye ziyaretine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül de hazır bulundu.

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