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Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 27.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve gelmesinin ardından tıpkı Çatalca Kaymakamlığı’ndaki görevi boyunca sürdürdüğü şehit ailelerini Nevşehir’de de ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve gelmesinin ardından tıpkı Çatalca Kaymakamlığı’ndaki görevi boyunca sürdürdüğü şehit ailelerini Nevşehir’de de ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Becel, 1970 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde teröristlerce kurulan pusuda şehit düşen Astsubay Zeki Birkan’ın ailesini ziyaret etti. Vali Becel, şehit anne ve babası ile bir süre görüşürken devlet olarak her zaman yanında olduklarını ifade ederken herhangi bir istek ve talepleri olduğu zaman kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Vali Becel’e Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener’de eşlik etti.

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