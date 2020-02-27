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Vali Bilal Şentürk, ’’Bilecik, üretim potansiyeli ile özel bir kent’’

BİLECİK HABERLERİ  | 27.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan ve yapılması planlanan projeler, köy ve mahalle muhtarlarına anlatıldı.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın köy ve mahalle muhtarlarına, 2019 yılında yapılan çalışmalar ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgi vermesinin ardından yaptığı konuşmada, Bilecik’in, üretim potansiyeli, verimliliği ve güzelliği ile özel bir kent olduğunu ifade etti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan ve yapılması planlanan projeler, köy ve mahalle muhtarlarına anlatıldı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın köy ve mahalle muhtarlarına, 2019 yılında yapılan çalışmalar ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgi vermesinin ardından yaptığı konuşmada, Bilecik’in, üretim potansiyeli, verimliliği ve güzelliği ile özel bir kent olduğunu ifade etti. Özel kentte üretilen ürünlerin katma değerini arttırmak üzere yürütülen çalışmaların önemli bir ayağının Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini anlatan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şunları kaydetti:
’’2020 yılında da üretimi ve kaliteyi arttırmaya dönük çalışmalar yapılacak. Şehir merkezine veya komşu illere göç etmiş olan genç neslimizin bir ayağının toprakla, köyü ile bağlantısının olmasını istiyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılında ceviz üretiminin yaygınlaştırılması projesini uyguladık. Hemen hemen bütün köylerde muhakkak bir ürün yetişiyor. Merkez Ulupınar köyünde de kaliteli çilek üretilebiliyor. Köylerde farklı ürünler üzerinde desteklerimizi ortaya koyalım. Çalıştıktan sonra güzel ürünler ortaya çıkabiliyor ama olmayan nüfusla bir şey üretemeyiz. Biz mihmandarlık yapalım, destek olalım istedik. Muhtarlarımızdan da köyünde iş tutabilecek olanları cesaretlendirmelerini, gurbete gitmiş olan hemşerilerinin köyle bağlarını güçlendirmelerine destek olmalarını istiyoruz. Yol standartlarımızı peyderpey sağlamlaştıracağız ama asıl harcamalarımızı üretime yapmalıyız. Yatırımları, gelire dönük ve köyden beklentileri arttırırsak insanların bir ayağı burada olur. Köylünün gelirini arttıralım. Gelir arttırdıktan sonra, yolda yapılır diğer ihtiyaçlarda karşılanır.’’
Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Bilecik Orman Bölge Müdürlüğünce 50 bin aşılı fidan dağıtılacağını bildiren Bilecik Valisi Bilal Şentürk, işletme noktasında da katma değerini arttıracak ve üretilen ürünün hakkettiği değeri bulması için uygun pazarlar oluşturacaklarını sözlerine ekledi. Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile Bilecik ve İlçe Ziraat Odası Başkanlarının katıldığı toplantıda, muhtarlar görüş ve dileklerini iletti.

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Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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