Vali Bilgin’den hafta sonu denetimi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından şerir merkezindeki esnaf ile sokak ve caddeler denetlemelerde bulundu.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında Vali Bilgin sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

“Teşekkürler Kırklareli”

Yapılan denetimlerin ardından Kırklareli halkının ve esnafının kısıtlamalara uyduğunu belirten Bilgin, “Bu tedbirler doğrultusunda gösterilen gayret ve çabalarımızın tamamı Kırklarelili vatandaşlarımızın sağlığı için. Kısıtlama kuralına uyan esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek, kısıtlama süresince vatandaşlarımızdan hanelerinde kesinlikle komşuları ile ziyaretlerde bulunmamalarını rica etti.

Denetimler aralıksız devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de 7/24 saat esasına göre uygulama noktalarında genel kontrollerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ile ilgili pandemi tedbirleri çerçevesinde uygulanan kurallara yönelik denetimlerin yapıldığını söyleyen Vali Osman Bilgin, “İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler gereği kolluk kuvvetlerimiz ilimiz merkezi ve ilçelerimizin giriş çıkış noktalarında 7/24 saat esasına göre uygulama noktalarında genel kontrollerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ile ilgili pandemi tedbirleri çerçevesinde uygulanan kurallara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlık, yiyecek gibi tüm ihtiyaçlarını 7/24 saat esasına göre karşılıyorlar. Evde kal, birlikte başaracağız Kırklareli” dedi.



