YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vali Bilmez TÜGVA üyeleri ile bir araya geldi

Vali Bilmez TÜGVA üyeleri ile bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 13.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tanışma toplantısına katıldı.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından ‘Yüksek İstişare Kurulu ve İl Yönetim Kurulu Tanışma Toplantısı’ düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tanışma toplantısına katıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından ‘Yüksek İstişare Kurulu ve İl Yönetim Kurulu Tanışma Toplantısı’ düzenlendi. Edremit ilçesinde yer alan Seyir Tepesinde düzenlenen toplantıya; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke,TEİAŞ Bölge Müdürü Orhan Aslantatar, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Vanlı iş adamları ve TÜGVA yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim kurulu ve yüksek istişare kurulunun tanıtıldığı toplantıda, gençliğe yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık üç saat süren toplantının Van’a hayırlı olması dileklerinde bulunulmasının ardından program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Van Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.