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Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ailesi ve engelli ailesinin bayramını kutladı

VAN HABERLERİ  | 24.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ailesi ve engelli ailesinin bayramını kutladı.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ve engelli bir vatandaşla telekonferans yöntemiyle görüşerek bayramlarını kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ailesi ve engelli ailesinin bayramını kutladı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ve engelli bir vatandaşla telekonferans yöntemiyle görüşerek bayramlarını kutladı. Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, 2011 yılında Bitlis’in Güroymak ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Kamuran Ercan’ın ailesinin evine Vali Konağından telekonferans ile bağlanarak misafir oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tarık Kuşman’ın hazır bulunduğu şehit ailesinin evinde Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehidimizin Babası İdris, Annesi Ümmühan, Eşi Nazlı ve 9 yaşındaki oğlu Ümit Nebi Kamuran Ercan ile görüştü. Şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehit ailelerine minnet duyduklarını ve her zaman devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.
Şehit ailesi ise, devlet büyükleri tarafından hatırlanmanın çok kıymetli olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Devletimiz hep bizim yanımızda oldu. Hiç eksiklik hissetmedik. Allah siz devlet büyüklerimize ve devletimize zeval vermesin” dediler.
Vali Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra doğuştan kendisi ve 2 çocuğu da engelli olan ve ağabeyi Hasan Koç ile birlikte yaşayan Kamil Koç’un evine telekonferans yöntemiyle bağlanarak bayramlarını kutladı. Koç ailesi de, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’in bu sürpriz telefonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

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