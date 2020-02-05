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Vali Bilmez ve Rektör Şevli’den yaralılara ziyaret

VAN HABERLERİ  | 05.02.2020 08:49 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde yaralı olarak kurtarılanları ziyaret etti.
Van-Bahçesaray kara yolunda 5 kişinin hayatı kaybettiği çığ felaketinde yaralanan ve Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan vatandaşlar; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve kurum amirleri tarafından ziyaret edildi. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, yaralılarla bir süre sohbet ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.
Ziyarette Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, AFAD Müdürü Osman Uçar ve kurum amirleri de hazır bulundu.

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