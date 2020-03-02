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Vali Bilmez’den İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti

VAN HABERLERİ  | 02.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Karayolu ile Bitlis’in Güroymak ilçesine geçen Vali Bilmez, ilk olarak Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Karayolu ile Bitlis’in Güroymak ilçesine geçen Vali Bilmez, ilk olarak Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretin ardından Vali Bilmez, beraberindeki Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile 27 Şubat’ta İdlib’te şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un ailesinin yaşadığı Budaklı köyüne geçti. Taziye evinde şehidin babası Aydın Kurtulmuş ve yakınları tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Şehit Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un babası Aydın Kurtulmuş’la yakından ilgilendi.
Taziye ziyareti, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın Kur’an tilaveti ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in duasıyla son buldu.

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