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Vali Bilmez’den ‘Vefa ve İyilik Elçisi’ din gönüllülerine teşekkür ve başarı belgesi

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Vefa ve İyilik Elçisi’ din gönüllülerine teşekkür ve başarı belgesi verdi.Pandemi süresince yaptıkları hizmetlerle bütün Türkiye’nin takdirini toplayan iyilik elçilerine plaket ve başarı belgesi takdimi için müftülük konferans salonunda düzenlenen programa Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Müftüsü Ömer Keskin, Van Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Vefa ve İyilik Elçisi’ din gönüllülerine teşekkür ve başarı belgesi verdi.
Pandemi süresince yaptıkları hizmetlerle bütün Türkiye’nin takdirini toplayan iyilik elçilerine plaket ve başarı belgesi takdimi için müftülük konferans salonunda düzenlenen programa Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Müftüsü Ömer Keskin, Van Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Programda konuşan Müftü Keskin, “Gayretleriniz takdire şayandır. Yaptığınız hizmetler iyilik elçisi olduğunuzun kanıtıdır. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.
‘Vefa ve İyilik Elçisi’ din gönüllülerinden bazıları da sahneye çıkarak bu süreçte yaşadıkları hikayelerden kesitler anlatmasının ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, iyilik elçilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine teşekkür ve başarı belgesi verdi.

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