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Vali Çağatay 50 yıllık hal binasının yıkım çalışmalarını inceledi

BİTLİS HABERLERİ  | 10.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras ile 50 yıl önce yapılan 3 bin metrekare alandaki hal binasının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen ’Dere Üstü Islah Projesi’ kapsamında 78 iş yerinin bulunduğu 3 bin metrekare alan üzerindeki 50 yıllık hal binası, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras ile 50 yıl önce yapılan 3 bin metrekare alandaki hal binasının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen ’Dere Üstü Islah Projesi’ kapsamında 78 iş yerinin bulunduğu 3 bin metrekare alan üzerindeki 50 yıllık hal binası, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Bu kapsamda daha önce mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait olan ve halk arasında Hanedan olarak adlandırılan bina da valilik tarafından yıkımı gerçekleştirilerek dere üstü açılmıştı.
’Dere Üstü Islah Projesi’ ile birlikte 7 bin yıllık tarihi yapılar gün yüzüne çıkarken, kentin daha yeşil, daha nefes alınabilir bir yer olması planlanıyor.
Vali Çağatay, yetkililerden yıkım ve ’Dere Üstü Islah Projesi’ hakkında gerekli bilgileri aldıktan sonra çalışanlara kolaylıklar diledi.

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