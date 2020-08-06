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Vali Çağatay OSB’de incelemelerde bulundu

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden fabrikaların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Özel İdaresi genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Bitlis OSB’de temelleri atılan fabrikaların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden fabrikaların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Özel İdaresi genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Bitlis OSB’de temelleri atılan fabrikaların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bitlis Valiliği koordinesinde OSB’de her biri 3’er bin metrekareden oluşan toplam 9 bin metrekare olan 3 fabrikanın devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çağatay, yüklenici firmadan ve yetkililerden fabrikaların son durumu hakkında bilgi aldı. Sadece bu fabrikaların 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Vali Çağatay, alandaki diğer fabrikalarla birlikte yıl sonuna kadar binlerce Bitlisli hemşehrimizin iş imkanına sahip olacağını söyledi. Vali Oktay Çağatay, Bitlis OSB’nin 55 parselden oluştuğunu, bütün parsellerin yatırımcılara tahsis edildiğini söyledi.
Daha sonra Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan yatırımcıların fabrikalarını gezen Vali Çağatay, yatırımcılara kolaylıklar diledi. Vali Çağatay, Bitlis OSB’de faaliyete geçen fabrikaları da gezerek, yatırımcılara bol kazançlar dileyip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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