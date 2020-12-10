YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Vali Çağatay’dan öğrencilere hediye

Vali Çağatay’dan öğrencilere hediye

BİTLİS HABERLERİ  | 10.12.2020 16:55 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ‘Bir Kelime Bin Hayal’ projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak için her ay uygulanan kitap okuma yarışması olan ‘Bir Kelime Bin Hayal’ projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ‘Bir Kelime Bin Hayal’ projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak için her ay uygulanan kitap okuma yarışması olan ‘Bir Kelime Bin Hayal’ projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Vali Oktay Çağatay ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, ‘Bir Kelime Bin Hayal’ projesi kapsamında kitap okuma yarışmasında kasım ayı içerisinde en çok kitap okuyarak ilkokul düzeyinde birinci olan Ahlat Şehit Erdoğan Gürbulak İlkokulu öğrencisi Öznur Meryem Bahar, ortaokul düzeyinde birinci olan Merkez Polis Amca Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Tokmak ve lise düzeyinde birinci olan Hizan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Leyla Çelik’e hediye olarak tablet takdim etti.
Vali Çağatay, öğrencilere hediyelerini takdim ettikten sonra onlarla sohbet ederek bundan sonrada sürekli kitap okumaları hususunda tavsiyelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu! Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu!
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Umut Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.