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Vali Çağatay’dan Tatvan’nın yeni Kaymakamına ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 20:44 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, son kararname ile Tatvan’a Kaymakam olarak atanan Tekin Erdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Vali Oktay Çağatay, Bitlis Vali Yardımcısı iken 2019 yılında Kırıkkale Keskin Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir’in son kararname ile Tatvan Kaymakamı olarak tekrar atanması üzerine Tekin Erdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, son kararname ile Tatvan’a Kaymakam olarak atanan Tekin Erdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Oktay Çağatay, Bitlis Vali Yardımcısı iken 2019 yılında Kırıkkale Keskin Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir’in son kararname ile Tatvan Kaymakamı olarak tekrar atanması üzerine Tekin Erdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çağatay, Tatvan Kaymakamı Erdemir’e Bitlis’e tekrar hoş geldin diyerek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Tatvan Kaymakamı Erdemir, Vali Oktay Çağatay’a iyi dilek ve temennilerinden dolayı teşekkür ederek, Bitlis’te tekrar görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.
Ziyarette Vali Oktay Çağatay’a, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.

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