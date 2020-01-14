YURTHABER
  4. Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı kabul etti

Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı kabul etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1’No’lu Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim Bir-Sen 2’No’lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım ve beraberlerindeki şube başkanlarını makamında kabul etti.Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda, güçlü bir sivil toplum örgütü olan sendikaların önemli görevleri olduğunu belirtti.

Vali Özdemir Çakacak, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1’No’lu Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim Bir-Sen 2’No’lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım ve beraberlerindeki şube başkanlarını makamında kabul etti.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda, güçlü bir sivil toplum örgütü olan sendikaların önemli görevleri olduğunu belirtti. Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’a ve beraberindeki heyete bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, sendika faaliyetleri kapsamında Eskişehir’e geldiklerini söyledi. Genel Başkan Yalçın, konfederasyonun oluşumundan bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi.
Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile beraberindeki heyet, Valilik binasından ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu Kırşehir halkı ile buluştu‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu Kırşehir halkı ile buluştu
1’inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak’ı ziyaret etti1’inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak’ı ziyaret etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Derman Eczanesi
Odunpazari
Ermiş Eczanesi
Tepebasi
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Mihalıççık Eczanesi
Odunpazari
Umut Eczanesi
Odunpazari
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir’in ’öğrenci’ halleri

Eskişehir’in ’öğrenci’ halleri

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.