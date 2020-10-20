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Vali Çiçek sorunları anında çözdü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı ’Halk Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı ’Halk Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi. Çiçek, sorunların çözülebilmesi anında daire müdürlerine talimat verdi.
Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Halk Toplantısının Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında Afyon Lisesi’nde yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ve vatandaşların huzuru ve memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Halk Toplantılarımızın ekim ayı toplantısında bir aradayız. Pandemi süreci nedeniyle geçen ay ara verdiğimiz toplantımızı bugün sosyal mesafeyi koruyabilmek adına Afyon Lisemizde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın devletle bağını güçlendirmek ve sıkıntılarına derman olabilmek için bir aradayız. Elimizden geldiğince devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz” dedi.
Vatandaşlara sırayla söz vererek, kendisine iletilen istek, talep ve sıkıntıları dinleyen Vali Çiçek, talep ve sıkıntılara çözüm üreterek, ilgili kurum müdürlerine gereğinin yapılması talimatını verdi.
Öte yandan Vali Çiçek toplantının yapılacağı binaya gireceği esnada karşılaştığı bir çocukla sohbet ederek, oyuncak hediye etti.

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