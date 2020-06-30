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Vali Çuhadar, Perre Antik kentini inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kommagene uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Nekropol alanını inceledi.Alanı gezerek kaya mezarlarını inceleyen Vali Çuhadar, Perre Antik Kentinde İl Özel İdaresi Koordinesinde önümüzdeki günlerde başlatılacak olan çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgi alırken, Perrenin tarihi ve bugüne kadar alanda yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili de müze müdüründen bilgi aldı.M.Ö.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kommagene uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Nekropol alanını inceledi.
Alanı gezerek kaya mezarlarını inceleyen Vali Çuhadar, Perre Antik Kentinde İl Özel İdaresi Koordinesinde önümüzdeki günlerde başlatılacak olan çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgi alırken, Perrenin tarihi ve bugüne kadar alanda yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili de müze müdüründen bilgi aldı.
M.Ö. 1. Yüzyıldan günümüze kadar gelen ve Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Nekropol alanında il özel idaresi tarafından hazırlanan proje ve yapılacak peyzaj çalışmalarıyla ile kaya mezarları içerisinde eski dönemlerdeki yaşantılar görsellerle canlandırılacak. Yürüyüş yolları, mozaikli alana ulaşım, ışıklandırma ve görsellikle ilgili çalışmalar yer alarak, bölgenin turizm açısından daha cazip ve daha gezilebilir hale gelmesi sağlanmış olacak.
Perre Antik Kentindeki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Örenli (Pirin) Mahallesinde bulunan ve tarihi kaynaklara göre kervanlar ve orduların dinlenme yeri olarak kullanan 2 bin yıllık tarihi Roma Çeşmesini inceledi.

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