Vali Çuhadar’dan geniş kapsamlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelge doğrultusunda “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile ülke genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen korona virüs denetimi Adıyaman’da da Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında il genelinde yapıldı.

Kovid-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının sağlanması amacıyla oluşturulan 175 ekip ve 550 personel, iş yerleri, semt pazarları, parklar, nikah salonları, düğün salonları, berber/kuaför, lokanta, market, kafe, kahvehane, internet kafeler, toplu ulaşım araçları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların ve alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimler kapsamında, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’la birlikte şehrin en işlek caddesi olan Gölbaşı Caddesi ve Sağlık Ocağı ile Atatürk Caddesinde düzenlenen denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Cadde boyunca denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Mahmut Çuhadar, esnaf ve vatandaşları salgına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Esnafımızı, halkımızı korona virüs konusunda uyardık. Maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda onların dikkatini çektik. Yapılan bütün tedbirler alınan bütün çalışmalar halkımızın sağlığı için. Onların daha sağlıklı yaşaması için ne gerekiyorsa yapmak gerektiğini, onlarında bu konuda dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz. Bugünde yine o denetimlerden birini gerçekleştirdik. Halkımızın arasına çıktık. Esnafımızla, halkımızla, esnaf müşterileriyle istişarelerde bulunduk. Korona virüsünün çağımızın hastalığı olduğunu bu virüsten korunmak için elimizdeki en önemli şeyin maske olduğunu, bunun yanında temizlik, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uymak gerektiğini halkımıza tekrar tekrar anlattık” diye konuştu.

