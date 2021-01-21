YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Vali Dağlı Bafra’da incelemelerde bulundu

Vali Dağlı Bafra’da incelemelerde bulundu

21.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, zeytinciliğin ve cevizin yaygınlaştırılması için bir dizi çalışmalar başlattıklarını söyledi.Bafra’da Tarım Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Dağlı, okul müdürü Vedat Demir’den okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, zeytinciliğin ve cevizin yaygınlaştırılması için bir dizi çalışmalar başlattıklarını söyledi.
Bafra’da Tarım Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Dağlı, okul müdürü Vedat Demir’den okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okul müdürü Demir, "Elmas" markasıyla ürettikleri domates turşusu, domates salçası, elma sirkesi ve elma pekmeziyle marka olma yolunda ki çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.
Buradan Örencik Mahallesi’ne geçen Vali Dağlı’ya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisi Muharrem Nas, 4 dönüm arazi üzerine dikilen ceviz bahçesinde, ceviz dikimi ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından Vali Dağlı, ceviz fidesi dikti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Cevdet Türkmen, “Çiftçilerimize ceviz, badem, fındık, antep fıstığı gibi meyveler dağıttık. Cevizde Bafra için stratejik bir ürün çünkü lokumumuz var. Cevizden imal ediliyor. O yüzden ceviz üretimini arttırmamız gerekiyor. Tarım müdürlüğümüz bu konuda büyük gayretler gösterdi" şeklinde konuştu.
Vali Zülkif Dağlı, “ Bafra çok önemli tarım ilçemiz. Bu manada tarımı nasıl moderne yapabiliriz, nasıl yerli katma değeri yüksek olan ürünleri ilçemize kazandırabiliriz. Bu manada bir çalışma yapıyoruz. Tabi burada zeytinin önemini biliyoruz. Cevizin önemini biliyoruz. Bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Zeytinciliğin ve cevizin yaygınlaştırılması bunlarla ilgili çalışıyoruz. Tarım lisemizi de ziyaret ettik. Tarım lisemizi yeni bir konseptle yapılandırmayla yeni bir anlayış koyacağız. Burayı da fiziki bakımdan değil burada ki yönetim modeliyle, modernize edilmesiyle öğrencilerimizin buraya kazandırılmasıyla ilgili çalışma modeli üzerinde duruyoruz. Bunu da hayata geçirdiğimizde hep birlikte görmüş olacağız “ dedi.
Ceviz bahçesini oluşturan Örencik Mahallesi Muhtarı Şaban Kurt, “ Burası atıl dikenlik bir yerdi. Bu sene burayı düzeltip ceviz ektik. Sayın valim, milletvekilimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız geldi. Onları gördük daha da teşviktendik. Bunun devamının geleceğini inanıyorum. 4 dönüm arazide 66 ağaç diktim. Hayırlısıyla büyümesini bekleyeceğiz” diye konuştu.
Vali Dağlı’ya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Samsun'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Samsun'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Vitrektomi ameliyatı ile daha önce görülmeyenleri görmek mümkün

Vitrektomi ameliyatı ile daha önce görülmeyenleri görmek mümkün

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Altay maçını kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Altay maçını kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz"

Telefonla 138 bin TL dolandıran şahıs İzmir’de yakalandı

Telefonla 138 bin TL dolandıran şahıs İzmir’de yakalandı

Balıkçılara ‘mor ışık’ hilesi denetimi

Balıkçılara ‘mor ışık’ hilesi denetimi

Terme’nin çehresini değiştirecek proje

Terme’nin çehresini değiştirecek proje

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.