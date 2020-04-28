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Vali Demirtaş: "Salgın tehlikesini henüz atlatmış değiliz"

ADANA HABERLERİ  | 28.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktan geçtiğini söyledi.Vali Demirtaş, Sağlık Müdürlüğü İl Pandemi Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Adana’da korona virüsün son durumu, mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerin değerlendirildiği ziyarette Vali Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı Sağlık Müdürlüğünün tüm personeline teşekkür ettiğini dile getirdi.Salgının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürecin başladığı ilk andan itibaren il genelinde gerekli çalışmaların hızla gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Demirtaş, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çok önemli bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Vali Demirtaş, “Havaların ısınmasıyla sanki salgın bitmiş gibi bir algı asla oluşmasın.

Vali Demirtaş: "Salgın tehlikesini henüz atlatmış değiliz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktan geçtiğini söyledi.
Vali Demirtaş, Sağlık Müdürlüğü İl Pandemi Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Adana’da korona virüsün son durumu, mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlerin değerlendirildiği ziyarette Vali Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı Sağlık Müdürlüğünün tüm personeline teşekkür ettiğini dile getirdi.
Salgının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürecin başladığı ilk andan itibaren il genelinde gerekli çalışmaların hızla gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Demirtaş, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çok önemli bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Vali Demirtaş, “Havaların ısınmasıyla sanki salgın bitmiş gibi bir algı asla oluşmasın. Bu sürecin hala devam ettiği asla unutulmamalı. Salgın tehlikesini henüz atlatmış değiliz. Koronavirüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktan geçtiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın maske takmalarının bir zorunluluk olduğunu sık sık yineliyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız bu kurallara uymaları. Aldığımız tedbirler sayesinde bu süreci en az kayıpla atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş:

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