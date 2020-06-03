YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Ersin Yazıcı Burhaniye’yi ziyaret etti

Vali Ersin Yazıcı Burhaniye’yi ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.06.2020 13:25 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Burhaniye’deki eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere Burhaniye’yi ziyaret etti.Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ersin Yazıcı, yapımı tamamlanan ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında hizmete girecek olan 32 derslikli Burhaniye Nadir Tolun Ortaokulu ve Burhaniye Yeni İmam Hatip Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli yurt binasında incelemelerde bulundu.İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Burhaniye’deki eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere Burhaniye’yi ziyaret etti.
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ersin Yazıcı, yapımı tamamlanan ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında hizmete girecek olan 32 derslikli Burhaniye Nadir Tolun Ortaokulu ve Burhaniye Yeni İmam Hatip Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli yurt binasında incelemelerde bulundu.
İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor" diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.
Çocukların eğitimi için en iyi ortamların hazırlanması gerektiğine işaret eden Vali Yazıcı, “Çocuklarımızı hak ettikleri şekilde kaliteli bir eğitimle bütün dünya çocuklarıyla yarıştırmaya devam edeceğiz. Onları ileride dünyada söz sahibi insanlar yapacağız. Geleceğin insanlarına yatırım yapmak için en iyi hizmet okul yaptırmak. Geleceğimiz ve güvencemiz çocuklarımızdır. Artık eğitimde çok önemli noktalara geldik. Hayatım boyunca bir ülkenin geleceğini o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlı olunduğuna inandım. Beni bugünlere devletimin sağladığı olanaklar getirdi. " diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:35
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:21

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.