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Vali eşi Bilmez’den koruma altındaki ailelere ziyaret

06.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, koruma altındaki aileleri ziyaret etti.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, beraberindeki Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Kadın Sığınma Evi Müdürü Hatice Aydoğmuş ile birlikte devlet desteği altında bulunan aileleri evlerinde ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, koruma altındaki aileleri ziyaret etti.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, beraberindeki Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Kadın Sığınma Evi Müdürü Hatice Aydoğmuş ile birlikte devlet desteği altında bulunan aileleri evlerinde ziyaret etti. İki ayrı adreste gerçekleştirilen ziyaretlerde aileler ile görüşen Bilmez ve beraberindekiler, ailelerin durumu hakkında bilgi aldı.

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