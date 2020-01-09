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  4. Vali Günaydın, "Gazeteciler, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir"

Vali Günaydın, "Gazeteciler, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir" dedi.Vali Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir" ifadesinde bulundu.Vali Günaydın, "Her gün gelişen olaylar karşısında kamuoyunun en objektif şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi gibi önemli bir misyonu üstlenen gazetecilik mesleğinde çalışanların, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek takdire şayandır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Bilgilendirici ve yol gösterici rolüyle basın, toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmekte, Kayseri’mizin kalkınması ve ilerlemesi için büyük destek olmaktadır.Kamu hizmeti yapan çalışan gazetecilerimizin, ilimizin ve Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, en zor şartlarda görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayretiyle habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet, hayatta olanlara aileleri ile birlikte sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.^"

Vali Günaydın, "Gazeteciler, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir" dedi.
Vali Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir" ifadesinde bulundu.
Vali Günaydın, "Her gün gelişen olaylar karşısında kamuoyunun en objektif şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi gibi önemli bir misyonu üstlenen gazetecilik mesleğinde çalışanların, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek takdire şayandır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bilgilendirici ve yol gösterici rolüyle basın, toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmekte, Kayseri’mizin kalkınması ve ilerlemesi için büyük destek olmaktadır.
Kamu hizmeti yapan çalışan gazetecilerimizin, ilimizin ve Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, en zor şartlarda görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayretiyle habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet, hayatta olanlara aileleri ile birlikte sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.^"

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Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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