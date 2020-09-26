YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi

Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi

KARABÜK HABERLERİ  | 26.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferansı ile gerçekleştirilen salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantıya katıldı.Vali Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 81 il valisinin yanı sıra il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanlarının yer aldığı salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili video konferans toplantısına katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferansı ile gerçekleştirilen salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantıya katıldı.
Vali Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 81 il valisinin yanı sıra il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanlarının yer aldığı salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda, pandemide illerin genel durumu, salgının önlenmesine yönelik alınan ek tedbirler, denetimler ve il bazında yapılması gerekenler değerlendirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Karabük Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
12:46
İkindi
16:07
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

İrem Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.