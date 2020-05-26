Vali Kaldırım;"Bundan sonra virüsü dışarıdan gelenler getirir,hassas hareket edelim"

Korona virüs salgını nedeniyle uyarıda bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım," Bundan sonra virüsü ilimize dışardan gelenler getirir, bu bilinçle oldukça hassas hareket edelim"dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da (Covid-19) salgını nedeniyle her türlü tedbir uygulanırken, 4 günlük sokağa çıkmasına da riayet ediliyor. Bugüne kadar yapılan mücadele ile 20 gün vaka görülmeyen kentte bayram ziyaretleri ile birlikte pozitif çıkanların olması nedeniyle Vali Çetin Oktay Kaldırım uyarıda bulundu. Fedakar şekilde çalışan tüm ekiplere ve muhtarlara da teşekkür eden Vali Kaldırım, bundan sonra virüsü kente dışarıdan gelenlerin getireceğini belirterek, bu bilinçle hassas hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Muhtarlara seslenen Vali Kaldırım," Malum sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona eriyor. Bayram dolayısıyla bizim ilimize de, özellikle köylerimize ve beldelerimize dışarıdan gelenler oldu. Bunlar için 14 gün evlerinden çıkmamaları için karantina kararımız var. Dışarıdan gelenlerin evlerinden çıkmamaları büyük önem arz ediyor. Bu konuda birinci derecede yetkili ve sorumlu silersiniz. Bu tedbiri hassasiyetle uygulamanızı, tedbirlere uymayanları uyarmanızı ve acilen kolluk birimlerimize bildirmenizi rica ediyorum. Bu tedbirlere uymayanlara ağır yaptırımlar uyguluyoruz. Bugüne kadar salgınla oldukça başarılı bir mücadele vererek en başarılı il olduk. Hepinize fedakarca çalışmalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra virüsü ilimize dışarıdan gelenler getirir, bu bilinçle oldukça hassas hareket edelim"ifadelerini kullandı.

