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Vali Karadeniz başkanlığında Covid-19 tedbirleri görüşüldü

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Manisa’da da Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanması sebebiyle mevcut durum değerlendirmesi ve vaka sayılarını düşürebilmek amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı H.

Vali Karadeniz başkanlığında Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Manisa’da da Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanması sebebiyle mevcut durum değerlendirmesi ve vaka sayılarını düşürebilmek amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, 17 ilçe Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 17 ilçe Belediye Başkanı, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Halk Sağlığı Daire Başkanı Dr. Levent Dinçer ve 17 ilçe Sağlık Müdürü katıldı.

Hasta ve ölüm sayılarında artış
Toplantıda Covid-19 vaka sayılarında önemli artışlar yaşandığına dikkat çeken Vali Karadeniz, buna paralel olarak ağır hasta sayısı ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısında da artış olduğuna vurgu yaptı.
Vali Karadeniz, vaka sayılarının düşürülebilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, “Covid-19 salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Salgınla mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Covid-19 salgını kapsamında alınan tüm tedbir ve yasaklara uyulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli, tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgının yayılmasının önüne geçmeliyiz.” şeklinde konuştu.
Toplantıda Covid-19 salgını kapsamında mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak alınması gereken ilave tedbir ve kısıtlamalara ilişkin konular görüşüldü.

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